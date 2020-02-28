Elvan Çelebi Zaviyesi’ni gezdiler

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile Hitit Akademi Derneği tarafından yürütülen ‘Nikonya'yı Çorum Yapan Gönül Sultanları’ projesi kapsamında teknik geziler başladı.

Projenin ilk teknik gezisi, HİTÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık başkanlığında gerçekleşti. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ilk teknik gezi Çorum Elvan Çelebi Zaviyesi’ne yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Nikonya'yı Çorum Yapan Gönül Sultanları’ isimli proje kapsamında Çorum'un ve bölgenin Türkleşip İslamlaşmasında büyük rol oynayan Elvan Çelebi, Seydim Sultan, Koyun Baba ve Balım Sultan'ın hayatlarını ve sosyo-kültürel faaliyetlerini ele alan belgesel çekimleri devam ediyor. Bunun yanı sıra proje ile birlikte gençler, söz konusu şahsiyetlerin hayatlarını geçirdikleri yerleri görme imkanı elde ediyor. Böylece Nikonya'dan Çorum'a doğru yaşanan tarihi değişim ve dönüşümde söz konusu gönül ve maneviyat erlerinin rolleri ortaya konuluyor. Çorum’un hem tarihi ve kültürel dokusunun anlaşılması hem de inanç turizmine katkı sunulması amaçlanıyor.

Teknik gezi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri Çorum'un inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan Elvan Çelebi Zaviyesi'ni öğrenme ve tanıma imkânı buldular. Ayrıca Tarih yüksek lisans öğrencileri de Türkleşme ve İslamiyet konularını ele alan dersleri için önemli bilgileri yerinde görme imkânı kazandılar. Tur sonunda teknik geziye katılan öğrenciler teorik bilgilerini pratikte görme imkânı bulduklarını ve Çorum'un inanç merkezlerini yerinde deneyimlediklerini dile getirdiler. Kendilerine bu fırsatı sunan HİTÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekeriya Işık'a teşekkür ettiler.