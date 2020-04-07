Fındıklı köyü karantinadan kaldırıldı!

FATİH BATTAR

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 14 gündür karantina altında olan Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile karantinadan kaldırıldı.

Hatırlanacağı üzere Fındıklı köyünde yaklaşık iki hafta önce 82 yaşındaki bir yaşlı teyzenin Koronavirüsten dolayı hayatının kaybetesinin ardından Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu Fındıklı köyünün 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıklamıştı. Bugün köyden iyi haber geldi. 14 gün boyunca hiçbir Koronavirüs belirtisi olmayan köyde karantina kaldırıldı. Köye giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontroluünde sağlanıyordu. Bugün itibariyle köye giriş-çıkışlar serbest oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 11:41