‘Kalecik Köyü’nün mağduriyeti giderilmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü ilçesinin Kalecik Köyü’nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Halil Piroğlu ve köy halkı ile sohbet etti.

Mecitözü ilçesinin diğer köylerine yapılan sulama göletlerinden dolayı Efendik Çayı’nın kuruduğunu, bu nedenle 5 bin dönüm arazinin susuz kaldığını belirten Tahtasız, “2019 yılında yapımı tamamlanan gölet ve sulama kanalları tamamlandığında Kalecik Köyü sulama projesinin de programa alınmasını talep ediyoruz. Tarımsal sulama olmazsa olmazımızdır. Yapımı tamamlanan diğer göletlere sulama kanalı bağlanarak Kalecik Köyü’nün mağduriyeti giderilebilir.” dedi.

Tahtasız, konuyu yetkililerle görüşerek çözüm üretmek için çaba göstereceğini belirtirken, köy halkı da Efendik Çayı’nın ilk defa kuruduğunu dile getirerek, mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 17:13