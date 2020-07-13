Köprübaşı Göleti su sporlarıyla canlanacak

Mecitözü Köprübaşı Göleti Su Sporları ve Rekreasyon Projesi sözleşmesi, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk ile OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın tarafından imzalandı.

Köprübaşı Göleti’nin doğal yapısını koruyarak turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, “Mecitözü ilçemiz, köklü tarihi, tabiat ve kültür değerleriyle zengin bir ilçemizdir. Alternatif turizm potansiyeli bu zenginliklerden biridir. Çorum-Mecitözü-Amasya karayolu üzerinde, ilçeye 5 dk, Çorum’un yanı başında, 20 dakikalık mesafede yer alan Köprübaşı Göleti görülmeye değer, gelecek vaad eden, yeni cazibe merkezi olabilecek doğa harikası bir yerdir.” dedi.

Doğal yapısını koruyarak göleti turizme kazandırmayı amaçladıklarını, bu amaca yönelik olarak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın fizibilite desteğinden faydalanmak amacıyla hazırladıkları projenin başarılı bulunduğunu ifade eden Kaymakam Öztürk, “Seyir terası, yeme-içme ve piknik alanları gibi unsurlardan başka, doğaseverler, adrenalin arayanlar ve kano, kürek, su bisikleti gibi su sporları tutkunları için farklı kesimlere yönelik çeşitli hizmetler planlanmıştır. Ayrıca, yöresel ürün satış noktaları ile civar köylerdeki çiftçi ve üreticiler, doğal ürünlerini satabilecek, gelirlerini artırabileceklerdir. Projelendirme çalışmalarının ardından planlanan tesisin OKA, Çorum İl Özel İdaresi, DOKAP, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ulusal ve yabancı kaynaklardan sağlanacak mali katkılarla hayata geçirilmesi planlanmaktadır.” diye konuştu.

Kaymakam Öztürk, projeye sağladığı katkı ve desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi ve projenin hazırlanmasında emeği geçen personel ile OKA çalışanlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:30