Mecitözü yüksekokul istiyor

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçeye yüksekokul yapılmasını istiyor.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu (MECFED), sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak, ilçenin gelişimine katkıda bulunması amacıyla Hitit Üniversitesi bünyesinde bir yüksekokul açılmasını istedi.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancık gibi ilçelerde yüksek okul bulunduğunun altını çizerek, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olan Mecitözü İlçesi’ne de yüksek okul açılmasının büyük fayda sağlayacağına inandığını vurguladı.

İlçeye veterinerlik veya tarımsal konularda bölümler açılabileceğinin altını çizen Kemal Tepe, bu konuda Mecitözülü işadamları ve hayırsever vatandaşlardan da destek istedi.

Mecitözü Kaymakamlığı, Mecitözü Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve halkın girişimleri ile ilçeye yüksek okul kazandırılabileceğini dile getiren Tepe, “Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize yüksek okul kazandıralım. Bazı ilçelerde hayırsever işadamlarının ve halkın desteği ile okul inşaatları yapılıp, kampus oluşturuldu. Daha sonra bu inşaatlar üniversiteye devredilerek yüksek okul açılması sağlandı. ‘Bizim de bir yüksek okulumuz olsun, tuğlada senin de katkın olsun’ düşüncesiyle bir kampanya başlatıyoruz. Kampanya için destek bekliyoruz” dedi.