Mecitözü’nde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mecitözü Yolu Elvançelebi Köyü mevkiinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tır, kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada, otomobil sürücüsü Erkal Temel olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır şoförü ve kamyon şoförünün yaralı olarak kurtulduğu kazaya müdahale eden ekipler, yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden sürücü, Çorum Belediyesi İtfaiyesi’nin kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Temel’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 19:09