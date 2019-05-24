FATİH BATTAR

Mecitözü’ne bağlı Alören köyünde bulunan ve 2016 yılında 1. derece SİT alanı olarak işaretlenen tarihi cami yok olmak üzere.

İlgisizlik ve bakımsızlıktan viraneye dönen camii için köy halkı yardım bekliyor. Yetkililerin yardımı ile caminin yeniden ayağa kaldırılmasını isteyen köy halkı; “Bu cami 2016 yılında 1. derece SİT alanı olarak işaretlendi ama ne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ne de diğer yetkililerden kimse ilgilenmedi. Camiinin minaresi yıkılmak üzere. Restore edilmesi kısa sürede cami diye bir şey kalmayacak. Biz bu tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılmasını istiyoruz.” dediler.