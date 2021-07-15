5 katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi

M.BURAK YALÇIN

Oğuzlar’da bir binanın zemin katındaki taşıyıcı kolonun kırılmasının ardından bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Evrensel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Sarıkaya Apartmanı'nın zemin katındaki kolunun kırılması nedeniyle yıkım kararı çıktı.

Sarıkaya Apartmanının çökme tehlikesi göz önünde bulundurularak bitişiğindeki Çıraklar Apartmanının da hasar göreceği öngörülerek buraya da evi boşaltmaları için tebligat gönderildi.

Sarıkaya Apartmanında bulunan aileler ise yakınlarının evlerine gitti.

‘MAĞDURİYET YAŞIYORUZ, BİRAN ÖNCE YIKILSIN’

Çıraklar Apartmanında bulunan apartman sakinleri de mağduriyet yaşadıklarını belirterek, biran önce bitişiklerindeki binanın yıkım işlerinin teknik ekip öncülüğünde yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Olay yerine gelen belediyeye bağlı ekipler apartman kapısına mühür vurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 17:51