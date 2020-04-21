Çocuklara 23 Nisan çağrısı

Çorum’un Oğuzlar ilçesi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sosyal medyaya taşıyacak.

Oğuzlarlı çocuklara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bu sene koronavirüs tedbirlerinden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir arada olamayacağız. 23 Nisan coşkusunu yansıtan şiirler ve şarkılardan oluşan videolarınızı çekip gönderin, sosyal medya aracılığıyla paylaşalım. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte evlerimizde paylaşalım. Çektiğiniz videoları oguzlarbelediyesi@hotmail.com e-posta hesabına göndererek ya da instagramda @muzafferyildirim19 hesabımı etiketleyerek #Oguzlarda23Nisan etiketi ile paylaşın, hep birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşayalım.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 19:43