Çocuklara 23 Nisan hediyesi

Oğuzlar Belediyesi, korona tedbirleri kapsamında evde sıkılan çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmesi için 23 Nisan’da kitap ve boyama seti hediye edildi.

‘Koronadan Korunun, Kitaplara Sığının’ düşüncesiyle harekete geçerek çocuklara bayram hediyesi verdiklerini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Okul öncesi öğrencilerimize boyama kitapları ve boya seti, ilkokulda ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarımıza seviyelerine göre hikaye kitapları ve öyküler, lisede öğrenim gören çocuklarımıza ve gençlerimize de romanlardan oluşan hediyelerimizle onların evde geçirdiği zamanda sıkılmamalarını, kaliteli zaman geçirmelerini hedefledik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yarınlara ulaşması için koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için kurallara uyarak evden çıkmamalarını diliyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 15:07