Çorum Belediyesi’nden Oğuzlar’a asfalt

Çorum Belediyesi, Alaca, Mecitözü ve Dodurga İlçelerinden sonra Oğuzlar'a da asfalt desteği verdi.

Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler Oğuzlar ilçesinde Atatürk Caddesi'ni asfaltladı.

Altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşılayan Çorum Belediyesi, ilçelere altyapı yardımı yapmaya devam ediyor. Çorum Belediye Meclisinden aldıkları karar doğrultusunda asfalt talep eden ilçelere 1.000 tona kadar asfalt desteği vermeye devam ediyor. (Haber Merkezi)