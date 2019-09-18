İşçilere tatlı ikramı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçede asfalt çalışması yapan işçileri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.



Oğuzlar’ın Kızılcapelit Mahallesinde asfalt çalışması yapan karayolları ekipleri ve belediye işçilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Sıcakta güneşin altında Kızılcapelit yolumuzun asfalt çalışmasında emek veren işçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Birlik, beraberlik ruhuyla sıcak soğuk demeden hizmet eden tüm emekçilerimizin yanındayız” dedi.

Çalışmalar sürerken AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım “Kızılcapelit mahallemizin asfalta kavuşmasında desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Sn. Ahmet Sami Ceylan'a, Karayolları Bölge Müdürü Sn. Murat Gönenli’ye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sn. Recep Çıplak’a teşekkür ederim.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 16:40