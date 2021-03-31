Makam odasında aşı tepki çekti

FATİH BATTAR

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın makam odasında aşı yaptırması ve o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimince makam odasında aşısı yapılan Yıldırım; “Koronavirüs aşımızın ilk dozunu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimimiz Sn. Feyza Betül Yıldız ve sağlık personeli Sn. Murat Karaman’ın belediyemize yaptığı ziyaret esnasında olduk. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan tüm sağlık personellerimize başhekimimiz Sn. Feyza Betül Yıldız ve sağlık personeli Sn. Murat Karaman nezdinde teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz” paylaşımını yaptı.

Paylaşıma hemen hemen her kesimden tepki geldi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 16:25