MHP'den Oğuzlar çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzlar İlçesi’ne çıkarma yaptı.

Karapıçak ve İl Yönetimi, Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çarşıyı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı, onlarla sohbet etti.

Herkesin ulaşabileceği bir il başkanı olma gayreti içinde olan Karapıçak, bunu da sürekli halkla bütünleşecek ortamlarda bulunarak göstermeye çalışıyor. Yönetimi devraldığından bu tarafa halkla iç içe olmaya özen gösteren

Karapıçak, bu defa da Oğuzlar ilçesinde vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, beklentilerini sordu.

Esnaf gezisinide ihmal etmeyen Karapıçak, Oğuzlar esnafını tek tek gezerek, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Karapıçak, vatandaşlar ve esnaflarla yakından ilgilenerek gösterilen sevgiye karşılık vermeye çalıştı.

Oğuzlar İlçesinde kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getiren Karapıçak, halkın MHP’ye karşı ilgisinin giderek daha fazla arttığına dikkat çekti.

Oğuzlar İlçesinde esnaf ve vatandaşlara partisinin politikalarını anlatan Karapıçak, “Oğuzlar İlçemizde, esnafımız ve halkımızı ziyaret ettik. Ortak paydalarda kucaklaşarak, kısa istişarelerde bulunduk.

Oğuzlar ilçemizin unutulan değerleri inşallah kısa sürede hak ettiği yere kavuşacaktır” dedi.

Oğuzlar İlçesi’nde ki esnaflar ve vatandaşlar, Karapıçak’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Vatandaşın dertlerini kendilerine kaygı edinmiş, vatandaşın sıkıntılarını yakından bilen ve her an halk ile iç içe olan siyasetçilerin İlçemize gelmiş olması bizleri onurlandırıyor. İlçemizdeki sorun ve sıkıntıların giderilmesini istiyoruz" diye konuştular.