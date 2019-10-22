Minibüsle gezdi talepleri dinledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçe minibüsü ile yolculuk yaparak, pazarda esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İlçe minibüsü ile yolculuk yapıp vatandaşlarla sohbet ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Geçmişimizden kopmadan, gönül bağlarımızı koparmadan geleceğimize bakıyoruz. Bana bugünlerimi veren Oğuzlar’ıma, Oğuzlar’ımızın insanına minnetim, saygım her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Biz geçmişimizi bu topraklarda kazandık, geleceğimizi bulmak için de bu topraklarda var olmaya, bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.