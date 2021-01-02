Nüfus Müdürü kansere yenik düştü

FATİH BATTAR
Oğuzlar’da uzun yıllardır Nüfus Müdürü olarak görev yapan Halim Yılmaz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Yılmaz, bugün hayata gözlerini yumdu.
Yılmaz'ın vefatından iki hafta önce paylaştığı; "Beyaz kefeni giyip kara toprağa girdiğimizde karanlıklarımızı Nur'a çevir Allah'ım' mesajı herkesi duygulandırırken, merhumun cenazesinin bugün Ulumerlık’ta toprağa verildiği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 12:50
23 yıllık dostum eski meslektaşım (bogazkale sivil savunma müdürü ) ___Oğuzlar ilçe Nüfus müdürü Halim Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet sevenlerine sabrı cemil diliyorum