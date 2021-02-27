Obruk gençlerin yeni kamp alanı oldu

FATİH BATTAR

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde doğal güzelliği ile ilgi çeken ve su sporlarının yapıldığı Obruk Baraj Gölü gençlerin kamp için yeni ilgi odağı oldu.

Gezilip görülecek birçok tarihi zenginlik ve doğal güzellik barındıran Çorum, 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Çorum’un tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginlerin yeni durağı ise kuş cenneti de olarak bilinen Obruk Barajı oldu.

Kışın Obruk Barajı’nın kenarında doğanın tadını çıkaran gençler burada kamp yapıyor.

OBRUK BARAJI HAKKINDA

Türkiye'nin en büyük barajları arasında yer alan Obruk Barajı, 30 bine yakın kuşa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en çok kış kuş popülasyonuna sahip 17. sulak alan olan Obruk, yurt içi ve yurt dışından hem kuş gözlemcilerinin hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekecek potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Doğal güzelliğiyle de fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alacak olan Obruk Baraj Gölü, Türkiye'nin gizli bir biyolojik zenginlik alanı olarak adlandırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 20:03