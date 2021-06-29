'Oğuz Adası çekim merkezi haline gelecek'

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bulunan Oğuz Adası’nın turizme kazandırılmasına yönelik, Hitit Üniversitesi'nin yürütücülüğünde uygulanan projenin birinci etabının sonuna gelindiğini belirterek, projenin tamamlanmasının ardından söz konusu adayı doğal altyapıyı ve ekolojik özelliklerini bozmadan insanlarla buluşturacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği, üniversitenin yürütücülüğünü üstlendiği ve Çorum Belediyesi, Oğuzlar Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Derneği, Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Engelli Çocukları Koruma Derneği ile Obruk Su Ürünleri Kooperatifi’nin katkılarıyla yürütülen Oğuz Adası Projesi Kapanış Toplantısı’nda konuştu.

Oğuz Adası Projesinin ilk etabı kapsamında, çok amaçlı tesis, su sporları için yüzer iskele, 1 adet bungalov ev, 4 adet kuş gözlem terası, 1 adet güvenlik kulübesi yapıldığını anlatan Prof. Dr. Öztürk, ayrıca E-Rehber, E-Menü ve E-Temsilci mobil aplikasyonlarının yazılımlarının da tamamlanarak telefonda kullanılabilecek hale getirildiğini bildirdi.

Oğuz Adası Projesi’nde yapım ihalesine, Mayıs 2019’da başlandığını anımsatan Prof. Dr. Öztürk, gelinen mesafenin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, “Oğuz Adası Projesi’nin nasıl başarıldığı sorusu, sık sık gündeme geliyor. Burada en önemlisi ve en özeli, ortak bir proje bağlamında, çoklu fayda getirebilme kapasitesini ortaya koyması diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Oğuz Adası Projesi ile Hitit Üniversitesi’nin 2015-2019 tarihlerini kapsayan stratejik planı çerçevesinde topluma hizmet, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları entegrasyonu ve iş birliğinin somut hale dönüştürüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Öztürk, “Güzel bir çalışma olarak, daha çok turizm odaklı düşünülmüş olmasına rağmen, Oğuz Adası Projesi üniversitemizin misyonunu da yansıtan bir pozisyona getirilmiş durumda. Buradaki hedef alan itibarıyla en yakınında Oğuzlar ilçesi var, ancak diğer çevre ilçeler ve Çorum il merkezine de bu projenin turizm ve turistik faaliyetler ya da eğitimsel faaliyetlerle ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Tabiat merkezlerinde yürütülecek projelerde, bilinçli ve organize çalışmalar yapılmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Onun için sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz ve biz de üniversite olarak böyle bir projede bir araya geldik. Standart, gelişi güzel şekilde insanları toplayıp dağıtmak değil, nitelikli işler ve faaliyetler yapılması gerektiğinin farkındayız. Bu alanda Spor Fakültemizin öğretim üyeleriyle yakın diyalog halindeyiz.” diye konuştu.

“Oğuz Adası’nı çekim merkezi haline getirecek aktiviteler düzenlenecek”

Oğuz Adası Projesi’nin tamamlanmasıyla, bölgenin önemli bir çekim merkezi haline geleceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“Oğuz Adası’nı, çekim merkezi haline getirecek aktiviteler düzenlenecek. Hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde spor camiasını, bu adayla buluşturmaya çalışacağız. Su sporlarına yönelik eğitimler, tematik çadır kampları, doğada asgari düzeyde ekipmanlarla hayatta kalma eğitimi olarak bushcraft etkinliği gibi faaliyetlerin düzenlenebileceği ortamlar oluşturulmuş olacak. Doğal altyapıyı ve ekolojiyi bozmadan insanlarla buluşturmaya çalışacağız. Amacımız, aynı zamanda Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimizin öncülüğünde bu doğal ortamın, makul şartlarda, özel potansiyelini bozmayacak, dengeli kullanımını sağlamak. Üniversite olarak bu kamusal vazifemizin farkındayız. Aksi halde bu güzelliği elimizden kaybedecek hale gelebiliriz.”

Toplantıya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Oğuzlar Belediyesi Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Derneği, Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Engelli Çocukları Koruma Derneği ile Obruk Su Ürünleri Kooperatifi’nin temsilcileri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 18:07