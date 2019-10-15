Oğuzlar Belediyesi’nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Oğuzlar Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında Yıldırım şu açıklamalarda bulundu; “ Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan, gittiği her yerde barış ve güveni tahsis eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız. Bölgenin terör unsurlarından arındırılarak bölgeye barışın gelmesi, huzurun tahsis edilmesi için mücadele eden kahraman Türk ordumuzun Fırat’ın doğusunun terör unsurlarından arındırılarak güvenli bölge inşa edilmesine yönelik yürüttüğü barış pınarı harekatında dualarımız ve manevi desteğimize yanlarındayız. Suriye tarafında: Ayn el-Arab:Arap pınarı,Ayn el-İsa : İsa pınarı, Rasul Ayn : Resul pınarı,Türkiye tarafında: ise Ceylanpınar’ın karşılıklı yer aldığı terör yüzünden barışa ve huzura hasret kalmış coğrafyalar barış pınarı ile hasret kaldığı barışa kavuşacak. Bu kutlu mücadelede görev yapan kahramanlarımız sayesinde ülkemizin içinde olduğu gibi sınırlarımızda da huzur tahsis olacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kuzey Irak ve Suriye’de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüklerini ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini tesis edeceğiz hem de ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine huzurla dönmelerini sağlayacağız. Terör örgütleri YPG, PYD‘ ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. ‘sözleriyle gerekçesini belirttiği Barış Pınarı Harekatında ordumuzun muzaffer olmasını diliyoruz. Operasyonlarda şehit olan asker, sivil tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. “