Oğuzlar'da doğalgaz abonelikleri başladı

Oğuzlar’da 1. etap çalışmaları kapsamında doğalgaz dağıtımı tamamlanmasının ardından 2.etap çalışmaları öncesinde abonelikler alınmaya başlandı.

Oğuzlar’da geçtiğimiz Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Faruk Dönmez’in açılışını gerçekleşmesinin ardından dağıtımına başlanan doğalgaz için 2. etap çalışması başlıyor. 1. etap kapsamında Gölbaşı Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından ilçenin büyük bir kesiminin de doğalgaz konforuna kavuşması için aboneliklerin alınmaya başlandığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Daha önce Gölbaşı Mahallemizde yapılan doğalgaz çalışmasının ardından İlçemizin büyük bir kesiminde de doğalgaz çalışmalarını başlatıyoruz. Çarşı, Birtatlı, Çeşme mahallelerimiz ve Gölbaşı Mahallesi’nin kalan kısmı için çalışmaları başlatıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. İlçemizin doğalgaz çalışmalarında her zaman destekleri ile bizlerin yanında olan Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’ya, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı’ya, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’a, Oğuzlarımız adına teşekkür ederim.” dedi.