Oğuzlar'da kura sonuçları belli oldu

TOKİ Çorum Oğuzlar konut projesinde yer alan 2+1 ve 3+1 toplam 90 adet konut için hak sahipliği TOKİ Çorum Oğuzlar konut projesinde yer alan 23+1 ve 3+1 daire seçenekleri için hak sahibi belirleme kura çekilişi dün düzenlendi.

TOKİ Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi kura sonuçları isim listesi belli oldu.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut üretimini 2022 yılı kapsamında hızlandırdı. Bu kapsamda yurt genelinde yeni konut üretimine hız verildi. Diğer taraftan satışları tamamlanan konutlarda ise kura çekilişleri sürdürülüyor. Ucuz ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileleri uygun şartlarda ev sahibi yapan TOKİ Çorum Oğuzlar'da hak sahipliği için kura heyecanı yaşandı.

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Çorum Oğuzlar Gölbaşı Mahallesi hak sahipliği belirleme kura çekilişi dün Noter huzurunda gerçekleştirildi.

60 adet 2+1 konut için 52 hak sahibi yer alan projede, 30 adet 3+1 konut için ise 30 hak sahibi için TOKİ Çorum Oğuzlar konut projesinde kura çekilişi tamamlanarak hak sahipleri belirlenmiş oldu.

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