Oğuzlar'da traktör kazası can aldı

Çorum'un Oğuzlar İlçesi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörü ile arazisine gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Güzel(65), Obruk Barajı yakınlarında traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. yapılan müdahaleye rağmen Güzel'in hayatını kaybettiği, yanında bulunan oğlununsa hafi yaralandığı öğrenildi.

Jandarma Olay Yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali Güzel'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Morgu'na kaldırılırken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.