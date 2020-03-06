Oğuzlar şehitler için kenetlendi

Oğuzlar'da İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimize destek amacıyla mevlid programı ve şehit kabirlerine ziyaret düzenlendi.

Oğuzlar' da İdlib'te şehit olan askerlerimizi anmak, Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimize destek amacıyla Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Oğuzlar halkının katılımıyla mevlid-i şerif gerçekleşti ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

Ülkenin içinde ve dışında her alanda etkin mücadele edip topraklarımızı koruyan kahraman Mehmetçiklerimizin Oğuzlar olarak her zaman yanında olunduğunun belirtildiği programda şehit kabirlerinin ziyareti sırasında Oğuzlar Belediye Başkanı tarafından konuşma yapıldı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ; "27 Şubat gecesi İdlip'te Esed 'e bağlı rejim unsurları tarafından askerlerimizin şehit edilmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Şehadete erişen mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliği, dirliği için mücadele eden kahraman ordumuzun her zaman yanında ve destekçisiyiz. Dualarımız Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. "diyerek duygularını ifade etti.