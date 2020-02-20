Oğuzlar’a yeni Çöp Kamyonu

Oğuzlar Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 490 bin TL değerindeki çöp kamyonu hizmete başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde gerçekleştirdiği istişare toplantısı sırasında Oğuzlar Belediyesi’ne hibe edilen çöp kamyonu ilçeye gelerek hizmete başladı.

“Daha temiz bir Oğuzlar için belediyenin hizmetlerinde elzem olan çöp kamyonunun Oğuzlar’a kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatçı’ya, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Ali Ekmekçi’ye Oğuzlarımız adına teşekkür ediyorum “diyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım yeni hizmet aracının Oğuzlar’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 20:11