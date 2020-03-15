Oğuzlar’da korona tedbiri

Dünya genelinde yayılıp insanların ölümüne neden olan ve pandemi haline gelen koronavirüsüne karşı Oğuzlar Belediyesi tarafından koruma tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Camilerde ve okullarda yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Koronavirüse karşı hükümetimizin uyguladığı tedbirleri biz de Oğuzlar’da toplu kullanım alanlarında yaptığımız dezenfekte çalışmaları ile uyguluyoruz. Bu süreçte gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda insanları paniğe sevk edecek bilgilerin dikkate alınmamasını, hükümetimizin başlattığı tedbirleri bu süreçte uygulamalarını Oğuzlarlı hemşerilerimizden rica ediyoruz.” dedi.