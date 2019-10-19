Oğuzlar’da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Oğuzlar’da, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Tuğrul Yarar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tulu, Köy ve Mahalle muhtarlarının katılımıyla 100. Yıl Atatürk Parkı’nda kutlandı.



Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yıldırım, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak; “ İlçemizde mahallelerimizin, köylerimizin; sorunlarının, taleplerinin bilinmesi noktasında bizlerin gören gözü, işiten kulağı fonksiyonunu yerine getiren muhtarlarımız sayesinde farkında olmadığımız eksikliklerin farkına varıyoruz. Elimizin uzanamadığı yere onlar sayesinde uzanıyor, kimin ne sorunu var biliyoruz.7 mahalle, 6 köyden oluşan şirin ilçemiz Oğuzlarımızda görev yapan, halkla aramızda gönül köprüsü olan tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi