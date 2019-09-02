Oğuzlar’da su sporlarından sonra şimdi de yamaç paraşütü

Oğuzlar spor severler için cazibe merkezi haline geliyor.

İlçede Altın Koz Tesisleri ile su sporları sevenler için sürat teknesi ve su bisikleti hizmeti veren Oğuzlar Belediyesi, doğa ve adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü hizmeti de vermeye başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım "Eşsiz doğası ile Oğuzlar'ımız sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Obruk Barajı kenarında yer alan Altın Koz Tesisleri’mizde sürat teknelerimiz ve su bisikletlerimizle su sporları sevenlere hizmet etmenin yanı sıra yeşilliği ile insanları hayran bırakan yaylalarımızda yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin de ilgi odağı haline geliyoruz.Tekke Yaylamızda yamaç paraşütü yaparak Oğuzlarımızın güzelliğini keşfetmeye gelen sporcularımız Oğuzlar semalarında renkli görüntüler sergilediler. Tüm sporseverleri Oğuzlar'ımıza bekliyoruz" dedi