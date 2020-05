10 Mayıs Anneler Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Sevginin özü annedir." dedi

'Fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, hayatın her aşamasında arkamızda dağ gibi duran yüce değerlerimiz annelerimize olan minnet borcumuzun tarifi mümkün değildir.' diyen Yıldırım; "Hayatımızdaki en değerli varlıklar olan, varlık sebebimiz olan başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım. Fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, hayatın her aşamasında arkamızda dağ gibi duran yüce değerlerimiz annelerimize olan minnet borcumuzun tarifi mümkün değildir. Sevginin özü, hayatın gücüdür anneler. Varlık sebebim olan kıymetli annem ve her zaman desteğiyle varlığını hissettiren 3 evladımın annesi sevgili eşimin, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün aklımızda yüreğimizdesiniz, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.