TOKİ konutlarının ihale tarihi belli oldu

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yapılacak 106 TOKİ konutu için ihalenin 29 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya’nın verdiği bilgiye göre, Oğuzlar İlçesi’nde yapılacak yeni TOKİ konutları ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde görüşmeler yaptı. Milletvekillerinin girişimi ve Belediye Başkanı’nın ısrarlı takibi neticesinde ilçenin adeta çehresini değiştirecek ve daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak yeni projenin ihale tarihi belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Oğuzlar’da inşa edilecek olan 106 adet konutun, 70 adeti 2+1, 36 adeti 3+1 olarak yapılacak ve alt yapı ile çevre düzenlemesi işi 29 Mart’ta ihalesinin gerçekleştirilecek. Oğuzlar’a hayırlı olsun.”