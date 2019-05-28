Yıldırım, Hanımeli Pazarı için kolları sıvadı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, hem Oğuzlarlı kadınlara istihdam sağlamak hem de Oğuzlar’ın yöresel ürünlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla Hanımeli Pazarı için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Daha önceki dönemde Oğuzlar ilçe pazarına kurulup atıl bırakılan Hanımeli Pazarı, Obruk Barajı sahil yolunda yer alan Altın Koz Tesisleri’nde hayat bulacak. Oğuzlar’a gelen ziyaretçilerin, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini ve Oğuzlar’ın yöresel ürünlerinin yer alacağı Hanımeli Pazarı ile hem kadın girişimcilere iş imkânı sunmayı hem de Altın Koz Tesislerini canladırıp Oğuzlar’ın turizm potansiyelini arttırmayı amaçlıyoruz. Zemin çalışmalarını başlattığımız Hanımeli Pazarı en yakın zamanda faaliyete geçerek ilçemize katkı sunacak. Saklı cennet Oğuzlar’ımızın güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için durmadan çalışıyoruz, çalışacağız.” dedi.

(Haber Merkezi)