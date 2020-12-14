50 yıllık elektrik direkleri yenileniyor

Ortaköy ilçesinde sokak aralarında kalmış, kullanım ömrünü tamamlamış ve görüntü kirliliği oluşturan elektrik direkleri yenileniyor.

İlçe güzelleştikçe görüntü kirliliği oluşturan nesnelerin kendini gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bizler de ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile bu gibi sorunlara müdahale ediyoruz. İlk göreve başladığımızda şehir içi geçiş güzergahında ve ana cadde üzerlerinde bulunan elektrik hatlarını yer altına alarak devamında ise dekoratif ışıklar ile ilçemize görsellik kazandırmıştık. Şimdi ise sokak aralarında kalan kullanım ömrünü tamamlamış, yol ortasında kalan, göze hoş gelmeyen ve görüntü kirliliği oluşturan 50 yıllık elektrik direklerimizi yenilemeye başladık.” dedi.

Başkan İsbir, vermiş olduğu desteklerden dolayı YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Ertan Dursun ve sahada çalışan YEDAŞ personeline teşekkür etti.