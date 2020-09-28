‘Bu bina heba edilemez’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ortaköy ilçesi Aşdağul beldesini ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca ile bazı İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Aşdağul Şehit Doğan Mutlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda incelemelerde bulunan Tahtasız, camları kırılan ve bakımsız bırakılan okul binasının içerisinde hayvanların beslendiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tahtasız, “36.000 m2 alana sahip, genişleme alanları da bulunan eğitim kompleksi, bölgeye hizmet edecek ve kalkınmasına destek verecek bir projeyle değerlendirilmesi gereklidir. 2 yıllık meslek yüksek okulu, veterinerlik, ziraat fakültesi olabilir. Ayrıca bölgede yapılan arkeolojik kazılardan gerek sergi, gerekse de farklı amaçlarla da kullanılabilir.

1000 öğrencinin eğitim görebileceği okulda 15 derslik, müdür ve müdür yardımcısı odaları, ana sınıfı, laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, öğretmenler odası, hizmetli odası, 350 kişilik yatakhane (kız pansiyon, erkek pansiyon), 350 kişilik yemekhane ve 15 adet lojman bulunuyor.

Okulun kendi arazisi 36 dönüm, ayrıca yanında okul arazisine katılabilecek 30 dönüm arazi ise hazır bekliyor. Bu okul binası 7 yıl kullanıldı, sonra kapatıldı. Şu anda atıl bir durumda, virane bir görünüm içerisinde. Bu bina halkın parasıyla yapılmıştır, heba edilemez.

Talebimiz Ortaköy’ümüze, Aşdağul’umuza bölgemize katkı verecek bir faaliyetin yapılmasıdır.”