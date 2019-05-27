Bu derse bayıldılar

Ortaköy 100. Yıl İlkokulu anasınıfı öğrencileri, ‘Okul Dışarıda Günü’ kapsamında sınıflarını dışarı taşıdılar.

Anasınıfı öğrencileri, okul bahçesinde önce kahvaltılarını yaparak oyun parkında oyunlar oynadılar, okul bahçesinde yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, yakan top oynayıp ip atladılar. Bahçede scooter ve bisiklet süren öğrenciler, sonrasında resimler yaparak ‘Okul Dışarıda Günü’nü aktif bir şekilde kutlayıp, dışarıda oynamanın ve öğrenmenin heyecanını yaşadılar.

Okul Müdürü Mustafa İskender Erken, “Okul Dışarıda Günü, açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanyadır. Okul Dışarıda Günü'nde dünyanın dört bir yanından binlerce okul sınıflarını dışarıya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler. Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocukların en önemli uğraşıdır.” dedi.

Erken ayrıca, ‘Okul Dışarıda Günü’nde sınıfını dışarıya çıkararak etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan anasınıfı öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir’e, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.