Cemilbey - Ortaköy yolu 4 Haziran’da ihale edilecek

Cemilbey - Ortaköy yolu 21-58. kilometreler arası yapım işi, 4 Haziran 2021 günü ihale edilecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Çorum’un Cemilbey-Ortaköy yolu 21-58. kilometreler arası yapım işinin güzergah değişikliği ile birlikte 4 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00’da ihale edileceğini açıkladı.

“Yol çilemiz nihayet son buluyor” diyen Başkan İsbir, paylaşımında şunları kaydetti: “İlçemizin kuruluşundan beri Cemilbey - Ortaköy arası yolumuz bizim için büyük bir engeldi. İlçemiz insanı il merkezine ulaşmakta zorluk yaşıyor, ilçemize gelen ziyaretçiler yolumuzun virajlarını ve darlığını dile getiriyorlardı. Çok şükür yol çilemiz sona eriyor.”

İsbir, paylaşımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 21:51