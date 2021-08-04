EROL TAŞKAN

Kanyonuyla ve doğal güzellikleriyle özellikle hafta sonlarının vazgeçilmez ziyaret duraklarından birisi olan İncesu Kalyonu ziyaretçilerini bekliyor.

İncesu Köyü’ nün hanımları, doğal ürün pazarıyla da ziyaretçilerine hizmet verirken, Çorumlular’a “Çıkın çıkın gelin” çağrısında bulundular.

Kalyon girişinde oluşturulan piknik alanında kendi bahçelerinden topladıkları ürünleri pazarlayan İncesu Köyü’nün hanımları, ziyaretçilerin yoğunluğundan memnuniyetlerini aktarırken, bu doğal güzelliklerin daha çok insan tarafından görülmesi gerektiğine inanıyor.

‘Kirletmesinler yeter’

İncesu Köyü hanımlarından Makbule Erdemir, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini aktarırken, ziyaretçilerden çevre kirliliği konusunda duyarlı olmasını isteyerek, “Doğayı temiz tutsunlar, piknik alanlarını ve oturdukları masaları temiz kullansınlar. Bazen bir bakıyorsun ki her taraf pislenmiş. İşleri bitince süpürsünler, çöplerini bir poşete doldurup bidonlara atsınlar.” dedi.

Bekçi ve Pazar yeri istiyorlar

Piknik alanı girişindeki kaldırım kenarında sebze ve meyvelerini satan bayanlar, ilk olarak dört başı mamur bir satış noktası talebini dile getirirken ayrıca kanyon alanında sürekli görev yapacak bekçi olması gerektiğini vurguladı. Kadınlar adına açıklama yapan Makbule Erdemir, “Biz buraya bir bekçi istiyoruz. Ayrıca Pazar alanı için yer yapılmasını istiyoruz. O zaman sebzemiz meyvemiz de güzel satılır.” diye konuştu.

Girişler için para alınmalı

Köy sakinleri özellikle hafta sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle kimi zaman köyde problemlerin başgösterdiğini, kimi ziyaretçilerin araçlarını uygunsuz yerlere park ederek, çeşitli sıkıntılara yol açtıklarını kaydettiler. Giriş çıkışların daha muntazam olması ve ziyaretçi yoğunluğunun köye de katkı sağlayıp bazı hizmetlerin daha rahat yerine getirilmesi için giriş çıkışların cüz’i de olsa bir ücrete tabi olmasının daha yararlı olacağına inandıklarını dile getiriyorlar.

Su ve yeşilliğin buluştuğu kanyonda kurulan yürüme yollarından Kibele heykeline kadar doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, oluşturulan piknik alanlarında doğanın tadını çıkarıyor. Hem doğallığı hem de tarihsel değerleriyle Çorum’un gözde ziyaret alanlarından birisi olan İncesu Kanyonu, bazı tedbirler ve küçük dokunuşlara ihtiyaç duyuyor. Özellikle çevrenin korunması ve verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması yönünde talepte bulunan köy sakinleri, her şeye rağmen bölgeye gelen ziyaretçilerin artmasını ümit ediyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:07