Elektrik akımına kapılan 9 inek telef oldu

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde 9 inek elektrik çarpması sonucu telef oldu.

Karahacip köyünde yaşayan Hüseyin Büztaş’a ait 9 inek, elektrik kaçağından dolayı telef oldu.

Olayın ardından köy yerine YEDAŞ ekipleri gelerek inceleme yaptı. Olayı duyan Tarım İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da köye gelerek hayvanların sahibi Hüseyin Büztaş’a destek olmaya çalıştı.

Hüseyin Büztaş’ın maddi ve manevi olarak yanında olduklarını belirten Sarı ve Kaya, konuyu Vali Mustafa Çiftçi’ye telefonla iletti. Vali Mustafa Çiftçi de inekleri telef olan Büztaş’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, devlet olarak üreticilerin arkasında olduklarını söyledi.