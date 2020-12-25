İncesu Kanyonu’nda tarih ve doğa iç içe

Ortaköy’de kayalıkların arasında akan Çekerek Irmağı'yla hayat bulan İncesu Kanyonu, tarihi kalıntılarıyla geçmişin izlerini taşıyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki İncesu Kanyonu, farklı türlerde kuşlara ev sahipliği yapması, yılın her mevsimi büründüğü güzellik ve tarihi kalıntılarıyla kentin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Çekerek Irmağı'nın oluşturduğu kanyon doğal güzelliğiyle dikkati çekerken, kanyondaki kayalar üzerinde milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen duvar kalıntıları, mağara, merdiven basamaklı su sarnıçları yer alıyor.

Kibele kabartmasına ev sahipliği yapan kanyonda inşa edilen yaklaşık 700 metrelik platform, ziyaretçilere kanyonda nehir üzerinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Hititlerin en önemli ticari merkezleri arasında gösterilen Şapinuva ören yerinin yakınında yer alan İncesu Kanyonu, tarihin izlerini günümüze taşıyor.

Kanyonda platformdan yürümek yerine kayalıklara tırmanmayı tercih edenler ise yüksekliği yer yer 200 metreye ulaşan kayalıklardan bölgeyi seyretme fırsatı buluyor.

Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan kanyonda su sesiyle bütünleşen kuş sesleri, ziyaretçilerin huzurla vakit geçirmesini sağlıyor.

Bölgenin en meşhur mesire yerlerinden birine sahip kanyon, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde sessiz bir dönem geçiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük Kibele kabartmalarından birinin yanı sıra kanyonda Hellenistik döneme ait duvar kalıntıları ve sarnıçların bulunduğunu söyledi.

Bu durumun antik çağlarda ağaçlarla inşa edilmiş birçok yapının varlığına işaret ettiğini belirten Şengül, "Tarih ve doğanın aynı mekanda buluştuğu İncesu Kanyonu doğaseverler, fotoğrafçılar, dağcılar, kuş gözlemcileri ve tarih tutkunları için önemli bir merkezdir." dedi.

"Platformun sonuna geldiğinizde Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz"

Şengül, turistlerin kanyonun tarihi ve doğal güzelliklerini kolayca keşfetmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında yürüyüş platformu inşa edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Platform, kayalıklara asılmış demir ve ahşap parçalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra su üzerinde yürüyüşe imkan sağlıyor. Bizimkine benzer platformların mesafeleri oldukça kısa. Biz neredeyse tüm vadiyi rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir özelliği ise bir amaca hizmet ediyor olması. Platformun sonuna geldiğinizde Anadolu'nun en büyük Kibele kabartmasına ulaşıyorsunuz. Platform yaklaşık 700 metre, üzerindeki koruyucu ağ ise 900 metre civarında. Platform, kanyonun girişine 1 kilometre uzaklıktaki Kibele'yi görmek isteyenler, balık tutmak için gelen, yürüyüş, trekking, dağcılık gibi sporlarla ilgilenen tüm ziyaretçiler için rahat bir ulaşım imkanı sunuluyor."

İncesu köyü sakinlerinden Ali Ülker ise önceden hafta sonları araç park edecek yer bulunamayan kanyonun salgından sonra ziyaretçisiz kaldığını söyledi.

Önceden piknik ya da doğa yürüyüşü yapmak için bölgeye akın eden insanların salgın dolayısıyla gelemediğini belirten Ülker, "Devletimiz buralara çevre düzenlemesi yaptı, piknik alanları oluşturdu ancak virüs başladığı için artık kimse buralara gelemiyor. Salgından sonra herkesi kanyonumuzu görmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)