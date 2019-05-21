Japon TV kanalı Ortaköy’de

Uydu ve kablo üzerinden uluslararası yayın yapan NHK World TV Kanalı, Ortaköy ilçesini ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Japon NHK World TV Kanalı, Ağustos ayı içerisinde Ortaköy ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile Şapinuva Kazı alanında gerçekleştirecekleri televizyon çekimleri için Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Suel ile birlikte ilçeye ziyarette bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Japon dostlarımızın yapmış olduğu ziyaret bizleri çok memnun etmiştir. Misafirlerimiz Ağustos ayı içerisinde tekrar ilçemize ziyarette bulunarak ilçemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile Şapinuva Kazı alanımızda televizyon çekimleri gerçekleştirip ilçemizi dünyaya anlatacaklar. Bu bizim için büyük bir onurdur.” dedi.

(Haber Merkezi)