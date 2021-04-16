Magandalar çöp konteynırlarını hedef aldılar

Çorum'un Ortaköy ilçesinde kimliği belirsiz magandalar çöp konteynırlarını atış poligoni olarak kullandı.

İlçede Seyirtepe mesire alanındaki çöp konteynerlerine silahla ateş ederek, zarar veren magandalar büyük tepki topladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak magandalara sert tepki gösterdi. İsbir; Bunu yapan servet düşmanı, millet düşmanı, devlet düşmanıdır. Be hey mübarek insan: ilçeme, Seyir Tepesi'ne, bin bir güçlükle getirmiş olduğumuz çöp konteynırını silah deneme noktası yapmışsın. Bu kamu malı düşmanlığıdır. Zıkkımlandığın şişeyi çöp kutusuna atmayıp, olduğu yerde kırarak ne yapmaya çalışıyorsun? Siz kıracaksınız, biz yapacağız… Sakın yakalanmayın derim...” ifadelerini kullandu.