Ortaköy’e Amasya’dan destek

Amasya Belediyesi, park bahçe yapımında kullanılmak üzere Ortaköy’e malzeme desteğinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiği Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile ilçenin ihtiyaçları konusunda sohbet eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Sarı’dan destek istemişti. Başkan Sarı, bu istek karşısında duyarsız kalmadı ve park bahçe yapımında kullanılmak üzere bir kamyon malzeme desteğinde bulundu.

Başkan İsbir, “Değerli dostum Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya bu jestinden dolayı Ortaköy halkı adına teşekkür ederim.” dedi.