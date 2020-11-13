Ortaköy’e Covid-19 polikliniği

Ortaköy Belediye Başkanlığı, İlçe Devlet Hastanesine Covid-19 şüphesi ile müracaatta bulunan hastaların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bağımsız Covid-19 polikliniği tedarik etti.

İlçe Devlet Hastanesi’ne müracaatta bulunan hastalara daha kaliteli hizmet verebilmek için içerisinde 3 oda, WC ve lavaboların bulunduğu bir prefabrik tedarik ederek Covid-19 hastalarının muayene ve kontrolü için bağımsız bir Covid-19 polikliniği oluşturduklarını belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Bazı haber kanallarında bahsedildiği üzere ilçemizde çok büyük vaka artışımız yok, aksine şu an ilçemizdeki vaka artış oranı diğer ilçelerimize göre çok daha düşük. Lütfen ilgili kuruluşlarımızın uyarılarını dikkate alarak tedbirli olalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarını aklımızdan çıkarmayalım.

Hizmetimizin getirilmesinde desteğini esirgemeyen Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanımız Tahsin Şahin’e, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uzm. Dr. Mustafa Özcan’a ve İlçe Devlet Hastanesi Müdürümüz Sefa Özdoğan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 19:10