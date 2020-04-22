Otel projesi ilana çıktı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında desteklenen Ortaköy Belediyesi ‘Bir Hitit Başkenti ŞAPİNUVA’ isimli 12 odalı otel projesi EKAP üzerinden ilana çıktı.

Ortaköy İlçesinde büyük bir eksikliği hissedilen İç ve Dış Turizme destek verecek olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında desteklenen Ortaköy Belediyesi ‘Bir Hitit Başkenti ŞAPİNUVA’ isimli 12 odalı otel projesi EKAP üzerinden ilana çıktı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada; "Hitit medeniyetine askeri, dini, ticari ve idari başkentlik yapmış Şapinuva, tarihi kentini sınırları içerisinde barındıran Ortaköy ilçemizde ziyaretçilerimizin konaklayacağı herhangi bir tesisimiz yoktu. Bu eksikliği uzun yıllarca hissettik. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında destek bularak nihayetinde ihale aşamasına geldik.İhalemiz 04.05.2020 günü saat 14.00 da Ortaköy Belediye Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecektir." dedi.