Şapinuva güzelleşecek

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’le bir araya gelerek Ortaköy ilçesinde yapılacak hizmetler ve Şapinuva ören yerine yapılacak güzelleştirme çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Aşgın’la yaptıkları görüşmede ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda destek talep ettiklerini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Sağolsun başkanımız bizlere yapılacak çalışmalarda destek vereceğini, Çorum'un ve Ortaköy ilçemizin gelişip güzelleşmesi için imkanlarımızı hep birlikte kullanarak ülke, il ve ilçe turizmine katkılar sağlayacaklarını belirtti. Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ilçem için vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” diye açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 19:38