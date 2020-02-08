Sobacı’dan sigara denetimi

FATİH BATTAR

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Ortaköy’de Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ile birlikte sigara denetimi yaptı.

Sigaranın en çok içildiği yerler olan kahvehaneler, kafeler ve işyerlerini gezerek sigara denetimi yapan Sobacı, esnafa sigara konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Ortaköy İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği düzenledi.

Sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve farkındalığının artırılması için Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Ortaköy’de denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ortaköy Kaymakamı Murat Acar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış katıldı.

Kahvehaneler ile iş yerleri ziyaret edilerek esnaflarla ve vatandaşlarla görüşüldü. Ziyarette, sigaranın zararlarını anlatan afiş ve broşürler dağıtıldı. Ortaköylü vatandaşların sağlıkla ilgili sorunlarını da dinleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, ilçe hastanesindeki hastaları ve çalışanları da ziyaret etti.