Suları donan köye itfaiye yetişti

Ortaköy Belediyesi İtfaiye Birimi ilçeye bağlı Fındıklı Köyü’nün içme suyu şebekesi ve köy çeşmesi donunca köy halkının imdadına yetişti.

Yapılan açıklamaya göre, yapılan hizmet ile ilgili sosyal medya hesaplarından Belediye Başkanlığına teşekkür mesajları geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sular dondu, hayvanlarımız mahsur kaldı. Devlet baba her zamanki gibi yanımızda. Çorum / Ortaköy Belediyesi teşekkürler" paylaşımı yaptı.

Daima halkın yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Taner İsbir de şu açıklamayı yaptı: “Ağır hava şartları nedeniyle ilçemize bağlı Fındıklı köyümüzün şebeke suyu ve hayvanların ihtiyacını giderdiği köy çeşmesinin suyunun donduğunun haberini aldık. Su ihtiyacını gidermek için itfaiye aracımız ile birlikte görevli personelimizi Fındıklı köyümüze sevk ettik. Devletimizin ve Belediye Başkanlığımızın daima ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduğunu hissettirdik. Bu konu ile ilgili de sosyal medya hesaplarımızdan bir çok teşekkür mesajı aldık. Bizlere destek veren, yapılan hizmetimize teşekkür ederek bizlerin gönlüne dokunan kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.