Ortaköy Belediye Başkanlığınca ilçenin Suyolu Mahallesine yapılacak olan tekstil atölyesi inşaatı başladı.

İlçenin ekonomik olarak canlanması ve ilçede iş istihdamı sağlanması amacıyla Ortaköy Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilen tekstil atölyesi projesinin inşaat yapımına başlandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “2014 yılından beri ilçemize değer katmak ve ilçe halkımıza huzur ve rahatlık sağlamak için Belediye Başkanlığımızca birçok projeye imza attık, birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Şimdi ise ilçemizin ekonomisini canlandırmak ve iş istihdamı sağlamak amacıyla tek vardiya halinde çalışılması halinde 100 aileye ekonomik katkı sağlayacak tekstil atölyesi yapımı için çalışmalarımıza başladık. 2019 seçimlerinde halkımıza iş alanları oluşturma hususunda vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

İsbir, inşaatın 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunulacağını belirterek, “İlçeme ve ilçe halkıma hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 21:49