Ailesini ihbar eden gencin ailesi ile arası bozuldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde “evde kal” çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenirken, “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın” dedi.

Osmancık ilçesinde Sağlık Bakanlığının “evde kal” çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Çocuklarının bu hareketine kızan ailesi Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke’ye küstü. Ailesiyle dünden itibaren iletişim kuramayan Eke, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın” dedi.

Çorum’da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık’ta yaşayan ailesini ‘Evde Kal’ çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar etmesinin ardından anne ve babası çocuklarına küserek bir daha telefon ile aramalarına cevap vermedi. Bu gelişmelerin ardından genç teknisyen Ali Baki, annesi Rukiye ve babası Sakin Eke’yi telefonla defalarca aradı. Telefon aramalarına yanıt vermeyen ailesi dolayısıyla genç teknisyen çözümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmekte buldu.

Çektiği video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kendisini ailesiyle barıştırmasını dileyen Ali Baki, “Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca, tüm evde kalın çağrılarına rağmen insanların evden çıkmamaları konusundaki uyarılara rağmen bugün ailemin ilçemizde bulunan dağlık bir bir mevkiye ot toplamak için gideceklerini öğrendim.

(İHA)