Badal Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı

Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı süren ve her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli’nde kazı çalışması tamamlandı.

Her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan ve inşası hızla süren Badal Tüneli’nde tamamlanan kazı çalışmalarını inceleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, güçlü bir devletin en önemli fonksiyonlarından bir tanesinin vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamak olduğunu belirtti.

Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkiinin trafik kazalarının çok sık yaşandığı bir nokta olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Böyle bir mevkide insanların ulaşım güvenliğini sağlayabilmemiz için ve nihayetinde onların canını kurtarabilmek, üzücü kazaları yaşamamak, rahat seyahat etmesini sağlayabilmek için devletimizin çok ciddi kaynaklar ayırdığını ve çok büyük yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Hamd olsun devletimiz bu güce sahip. Bugün burada yaklaşık 120 milyon TL maliyeti olan tünellerimiz, ayrıca yapılacak sanat yapılarımız var. Hepsi tamamlandığında Türkiye’nin en sıcak, riskli noktalarından birisi olarak adlandırılan bu bölgede inşallah trafik kazalarında diğer tedbirlerimizle birlikte ciddi azalış ortaya çıkacaktır” dedi. (Haber Merkezi)