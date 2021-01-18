Bilal Kısa’nın acı günü

Eski milli futbolcu, Çorumlu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa vefat etti.

5 yıl önce annesi Fatma Kısa'yı kaybeden Bilal Kısa, bugün de babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Karaçay Köyünden gelme, Gürleyik Mahallesinde oturan Bilal , Şaduman, Serpil ve Leyla Kısa’ nın babaları, eski sebzeci esnaflarından Merhum Ahmet, Rıfat ve Nurettin Kısa’ nın kardeşleri Remzi Kısa vefat etti.

Merhumun cenazesi yarın saat 13:30’ da Gemici Mezarlığına defnedilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.