Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir köyde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağızeytin köyünün 10 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verdi. Osmancık Kaymakamlığı uygulanan karantinayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçeye bağlı Aşağızeytin Köyünün 18.02.2021 tarihi, saat 19:00 itibariyle 10 gün süre ile karantina altına alınmasına, karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolüne, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, Aşağızeytin köyü camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına karar verildi" denildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:13